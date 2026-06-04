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Общество

Хинштейн рассказал об уголовных делах в деятельности Корпорации развития Курской области

Хинштейн сообщил о 15 делах по злоупотреблениям в Курской области
Александр Кряжев/РИА Новости

Возбуждено порядка 15 уголовных дел, так или иначе связанных со злоупотреблениями в деятельности Корпорации развития Курской области. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, экс-глава области Алексей Смирнов является фигурантом не одного уголовного дела, и то дело, по которому он осужден сейчас, — «не финал».

Хинштейн добавил, что возбужденные уголовные дела касаются строительства и фортификационных сооружений, а также других злоупотреблений и коррупционных проявлений.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона заинтересовано в «наведении порядка» и предотвращении подобных ситуаций.

6 апреля суд признал Смирнова виновным в получении двух взяток в особо крупном размере и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей.

Смирнов рассказал, что получил от бизнесменов взятки примерно на 30 млн рублей. За это он способствовал заключению с ними контрактов на установку фортификационных сооружений у границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что экс-глава Курской области Роман Старовойт получал взятки в пакетах с продуктами.

 
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