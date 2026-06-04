«Медицинский туризм меняется»: россияне теперь едут за стоматологией в Москву, а не в регионы

Эксперт Житкова: россияне все чаще выбирают для стоматологии Москву, а не регионы

Тема медицинского туризма внутри России сейчас трансформируется очень интересным образом: пациенты теперь едут за стоматологией не в регионы и соседние страны, а в Москву. Об этом «Газете.Ru» рассказала Оксана Житкова, генеральный директор сети стоматологий Белый кролик.

«Если раньше пациенты из Москвы и области действительно рассматривали регионы как способ сэкономить, то сейчас, как правило, мы видим обратную тенденцию: жители Санкт-Петербурга, Владимира, Твери и других городов все чаще выбирают Москву для лечения», — поделилась эксперт.

По словам Оксаны Житковой, дело не только в цене, но и в комплексном предложении: доступность современных материалов, которые в регионах могут быть в дефиците, концентрация экспертов, возможность получить второе мнение «в одном окне» и прозрачные акции и программы лояльности, которые делают столичное лечение конкурентоспособным по стоимости.

«Стереотип «в регионах дешевле» все еще живет, но реалии 2026–2027 годов говорят об обратной динамике. Да, в отдельных случаях локальные клиники могут предлагать более низкие цены на базовые услуги — гигиену, простое лечение. Но когда речь заходит о сложных протоколах — имплантации, реабилитации, эстетике — разница часто нивелируется», — считает специалист.

Потому что, по мнению эксперта, в стоимость в Москве уже заложено и современное оборудование (3D-томография, цифровое планирование, навигационные шаблоны), комфорт — как физический, так и психологический, и заинтересованность врача в результате.

«Соответственно, когда человек понимает, что его не «поставят на поток», а действительно вникнут в проблему, — география перестает быть решающим фактором», — сказала она.

Теперь про конкретные регионы.

«Да, Владимир, Тверь, Нижний Новгород, Краснодар — эти города действительно развивают медицинское направление, и в отдельных нишах (например, санаторно-курортное лечение, реабилитация) они могут быть привлекательны. Но в стоматологии, как показывает наша практика, «дешевле» не всегда значит «выгоднее», — предупредила Оксана Житкова.

Частая проблема в том, что если материал, который нужен для конкретного случая, есть только в столичном складе, а в регионе его придется ждать 2–3 недели — вы теряете время. Если врач в регионе не имеет опыта в сложных протоколах — вы рискуете результатом. Если после лечения возникнет вопрос — вы потратите деньги на дорогу, чтобы попасть на коррекцию.

«Медицинский туризм имеет смысл, когда он осознанный. Не «поехал, потому что дешево», а «выбрал, потому что оптимально». И сейчас, как мне кажется, Москва перестает быть «дорогой опцией» и становится точкой притяжения именно за счет баланса: доступные цены при сохранении высокого стандарта, наличие материалов и оборудования, экспертиза врачей и, что особенно важно, — человеческое отношение», — отметила она.

Ранее российский врач назвал лотереей массовое «паломничество» в Турцию за волосами.