Половина россиян негативно отзываются о китайских автомобилях

Коммуникационно-исследовательское агентство «ПРО Бренд» проанализировало комментарии в русскоязычных Telegram-каналах автомобильной тематики и выяснило, как россияне относятся к китайским автомобилям в 2026 году. Оказалось, негативные комментарии превосходят остальные.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Тональность комментариев распределилась следующим образом: негативные — 44%, позитивные — 31%, нейтральные — 25%.

Самые частые жалобы владельцев китайских машин связаны с завышенной ценой (13,4% от всех негативных комментариев), проблемами с электроникой и программным обеспечением (11,6%) и плохим качеством сборки (11%). Также пользователи отмечают дорогой или сложный ремонт (8,7%), трудности с запчастями (5,2%), проблемы с комфортом и эргономикой (5,2%), потенциальную потерю стоимости (3,2%), коррозию кузова (1,8%) и неадаптированность к российскому климату (1,4%).

Алексей Гвинтовкин, кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства «ПРО Бренд», выделяет четыре ключевых направления, которые сдерживают массовое доверие к китайским автомобилям.

Первое — цена. Потребитель сравнивает китайские автомобили не только с ушедшими европейскими, японскими и корейскими брендами, но и с собственными ожиданиями от «разумной покупки». Чем выше цена, тем жестче требования.

Второе — надежность. Ошибки ПО, сбои мультимедиа, проблемы с датчиками и электронными помощниками воспринимаются не как мелочи, а как признак сырости продукта. Чем технологичнее автомобиль, тем больше ожиданий от его стабильности.

Третье — сервисная инфраструктура. Проблемы с ремонтом и запчастями могут быть сильнее самой поломки. Для покупателя важно не только то, ломается ли машина, но и то, насколько быстро и предсказуемо решается проблема.

Четвертое — остаточная стоимость. Страх потери стоимости пока не самая массовая претензия, но он стратегически опасен. Если покупатель не понимает, сколько автомобиль будет стоить через 3–5 лет, решение о покупке становится менее уверенным.

«Исследование показывает, что отношение россиян к китайским автомобилям в 2026 году остается неоднозначным. Китайские бренды уже стали привычной частью рынка, но массовое доверие к ним еще не сформировано окончательно», — резюмирует Гвинтовкин.

Ранее россияне стали чаще ремонтировать машины самостоятельно ради экономии.