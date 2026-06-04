В России почти треть предпринимателей совмещают свое дело с работой в найме

Каждый третий предприниматель совмещает свое дело с работой в найме

По данным аналитиков Prodamus, каждый третий предприниматель совмещает бизнес с работой в найме. Наем обеспечивает финансовую подушку и карьерный трек, а свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики компании рассказали «Газете.Ru».

Среди опрошенных 43% развивают исключительно собственный бизнес, а 26% ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов — 31% — выбирает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме.

По данным исследования, 28% предпринимателей открыли свое дело из-за того, что хотели больше свободы — без контроля со стороны руководства, микроменеджмента и строгого графика. При этом желание больше зарабатывать мотивировало лишь пятую часть опрошенных, а еще 19% увидели в предпринимательстве возможность реализоваться и построить карьеру.

В топ-5 причин открытия собственного бизнеса вошло эмоциональное выгорание: 17% респондентов признались, что перестали чувствовать себя счастливыми и потеряли интерес к работе в найме. А еще 9% начали свой путь в предпринимательской деятельности из-за того, что вынуждены были покинуть место работы по решению руководства или других внешних обстоятельств. Всего лишь 7% опрошенных заявили о том, что никогда не работали на другие компании, а сразу начали свое дело в качестве ИП или самозанятого.

«Мы видим, что предпринимательство для многих россиян становится не только способом заработка, но и формой профессиональной самореализации. Часть опрошенных сразу выбирает собственное дело, однако значительная доля предпочитает двигаться постепенно, совмещая бизнес с работой в найме. Это говорит о том, что люди все чаще стремятся монетизировать свою экспертизу на собственных условиях — сохраняя при этом финансовую устойчивость», — отметила Екатерина Дорогонова, директор по продукту Prodamus.

Эксперт отмечает, что люди, уходя из найма или совмещая работу по трудовому договору с собственной практикой, все чаще монетизируют именно свою профессиональную экспертизу.

«Сегодня порог входа в собственное дело заметно снижается: ИИ-инструменты позволяют одному специалисту закрывать задачи, на которые раньше требовалась целая команда. Это делает совмещение найма и бизнеса еще более реалистичным», — заметила Екатерина Дорогонова.

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