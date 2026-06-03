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Общество

Названы имена пассажиров автобуса, по которому ударил дрон в ДНР

Минтранс ДНР опубликовал список пассажиров автобуса, атакованного ВСУ
Telegram-канал «Яна Лантратова»

Минтранс Донецкой народной республики (ДНР) опубликовал в Telegram-канале список пассажиров, которые зарегистрировались на атакованный дроном автобус в Симферополь.

В ведомстве сообщили, что общей сложности пострадали 12 человек. Самому юному пассажиру 10 лет, а самому пожилому — 49.

Минтранс ДНР

Власти заявили, что всем раненым помогают медики. Их родственников и остальных пассажиров автобуса попросили позвонить по номеру горячей линии +7 (949) 431 64 52, чтобы уточнить текущий статус и получить помощь и консультацию.

3 июня восемь человек не выжили и еще 12 пострадали в результате удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу Подольск — Симферополь в городе Енакиево. По данным медиков, в транспорте находились жители разных регионов России и граждане Польши.

Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в МИД России заявили, что Москва будет добиваться международного осуждения произошедшего и не исключает жесткого ответа на атаку.

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