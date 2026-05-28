Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Томской области медведь растерзал охотника

В Томской области мужчина не выжил после нападения медведя
Shutterstock

В Тегульдетском районе Томской области медведь напал на охотника, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

52-летний житель Тегульдетского района отправился в лес на охоту 27 мая, по данным kp.ru, его близкие забили тревогу, когда охотник перестал выходить на связь и обратились в полицию. Мужчину без признаков жизни нашли в лесном массиве.

По предварительной информации, на охотника напал медведь. Проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Карелии молодая пара несколько часов просидела на дереве, прячась от медведя. Прибывшие на место спасатели помогли туристам спуститься на землю и доставили их до их автомобиля.

Ранее в черте города Свердловской области заметили медведя.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!