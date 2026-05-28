В Томской области медведь растерзал охотника

В Томской области мужчина не выжил после нападения медведя

В Тегульдетском районе Томской области медведь напал на охотника, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

52-летний житель Тегульдетского района отправился в лес на охоту 27 мая, по данным kp.ru, его близкие забили тревогу, когда охотник перестал выходить на связь и обратились в полицию. Мужчину без признаков жизни нашли в лесном массиве.

По предварительной информации, на охотника напал медведь. Проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Карелии молодая пара несколько часов просидела на дереве, прячась от медведя. Прибывшие на место спасатели помогли туристам спуститься на землю и доставили их до их автомобиля.

Ранее в черте города Свердловской области заметили медведя.