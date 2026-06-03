Прием заявок на премию «Медиаменеджер России» продлили до 10 июня

Прием заявок на участие в XXVI премии «Медиаменеджер России» продлили до 10 июня. Решение приняли на первом заседании оргкомитета премии на площадке Ассоциации коммуникационных агентств России

Отмечается, что члены оргкомитета обсудили поступившие анкеты номинантов. Они приступили к формированию шорт-листа, а также определили дальнейшие этапы работы. Отдельное внимание уделили специальной номинации «За вклад». Кандидатов на нее смогут выдвигать исключительно общественные организации, входящие в состав оргкомитета.

«Многие наши номинанты являются участниками Петербургского международного экономического форума. Мы хотим дать коллегам возможность спокойно и максимально качественно подготовить документы и завершить подачу заявок. Поэтому оргкомитет принял решение о продлении приема заявок до 10 июня», — отметил основатель премии и председатель оргкомитета Джемир Дегтяренко.

Участники заседания подчеркнули значимость совместной экспертной работы профессионального сообщества для объективной оценки достижений медиаотрасли. Исполнительный директор АКАР и член оргкомитета премии Валентин Смоляков отметил, что для общественных организаций участие в работе оргкомитета стало возможностью не только оценить достижения коллег, но и вместе формировать профессиональные ориентиры отрасли.

«На первом заседании мы увидели сильный состав номинантов, интересные проекты и высокий уровень подготовки заявок. Очень важно, что в работе премии участвуют представители разных сегментов медиакоммуникационной индустрии. Такой подход позволяет сделать оценку максимально объективной и профессиональной», — подчеркнул он.

Следующим этапом станет заседание жюри премии, которое пройдет 17 июня. В нем примут участие представители общественных организаций и лауреаты предыдущего сезона премии. Экспертам предстоит утвердить шорт-лист и определить победителей XXVI премии «Медиаменеджер России».

Стратегическим медиапартнером премии выступает медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами стали «Лента.ру» и «Газета.Ru».