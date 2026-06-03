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Общество

Молодую тюменку задержали за призывы к терроризму в Telegram

В Тюмени задержали 21-летнюю девушку, оправдывавшую терроризм в сети
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали 21-летнюю местную жительницу по подозрению в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, девушка 2005 года рождения, симпатизирующая запрещннной в России националистической организации, распространяла соответствующие призывы и оправдывала терроризм через публичный канал в Telegram.

На ее деятельность в сети обратили внимание сотрудники следственного отдела управления ФСБ России по Тюменской области. В отношении тюменки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма в интернете).

Девушку задержали и поместили ее под стражу. Максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Новороссийске.

 
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