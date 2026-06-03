На ПМЭФ назвали имена участников сборной России на Международную космическую олимпиаду

Состав сборной России для участия в Международной инженерно-космической олимпиаде Global Future Space Scholars Meet (GFSSM), которая пройдет в Пекине с 13 по 17 августа, объявили на деловой сессии с участием главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова на фестивале «Т-Двор» в Санкт-Петербурге. Имена участников национальной команды назвал президент Группы «Т-Технологии» Станислав Близнюк.

В состав сборной вошли 11 школьников 9-11 классов. Это победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, Национальной технологической олимпиады, а также других престижных российских и международных соревнований по физике, математике, информатике, робототехнике и искусственному интеллекту: Иван Архипкин из Пензы, Софья Векшина, Егор Дрыгин, Артемий Коротков и Анна Куцова из Москвы, Алексей Герасимов из Ейска, Иван Кизилов, Дарья Устинова и Даниил Шмарцев из Санкт-Петербурга, Матвей Кистин из Долгопрудного и Максим Подгорный из Владимира.

Отмечается, что набор в национальную команду проводили Центральный университет совместно с Группой «Т-Технологии» и госкорпорацией «Роскосмос». Участие в нем приняли более 530 учащихся 9–11-х классов из 50 регионов России.

Подготовкой команды к международным соревнованиям займутся Центральный университет, «Роскосмос» и «Т-Технологии». Образовательным партнером программы станет корпоративная академия «Роскосмоса».

Подчеркивается, что Центральный университет стал первым и единственным российским вузом, получившим аккредитацию на отбор и подготовку национальной команды для участия в GFSSM.

Станислав Близнюк назвал кадры самым ценным, что есть в компании. Он подчеркнул важность инвестиций в образование со стороны организаций. По словам Близнюка, за образованием следует наука, после — инновации.

««Т-Технологии» и Центральный университет, сейчас совместно с «Роскосмосом» готовят школьную сборную России для участия в Международной инженерно-космической олимпиаде в Китае. Все эти талантливые ребята — наше будущее. Именно сегодняшние школьники, а не ИИ, который, по сути, просто «флешка», хранящая информацию, заменят нас. Через 20-30 лет именно они будут создавать инновации», — добавил Близнюк.

Как отметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, поддержка участия российских школьников в международных инженерных соревнованиях — часть работы по формированию кадрового резерва для отечественной космической отрасли. По его словам, к концу 2026 года число космических классов в России приблизится к 500.

В свою очередь ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич подчеркнул, что подготовка национальной сборной позволит объединить экспертизу бизнеса, образования и высокотехнологичной промышленности для развития будущих специалистов в области ИИ, анализа данных и программного обеспечения для космической отрасли.