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Общество

Художница сделала из шоколада копию семиметровой картины

SCMP: китаянка сделала копию 7-метровой картины с помощью 60 кг шоколада
ctdsb.net

Китаянка построила реплику семиметровой картины с помощью 60 кг шоколада, пишет South China Morning Post.

Жительница Китая по имени Фань Суму удивила пользователей соцсетей, создав гигантскую трехмерную копию китайской картины «Вдоль реки во время фестиваля Цинмин»— и сделала ее почти полностью из шоколада.

На работу ушло около 60 килограммов шоколада и три месяца кропотливого труда. Получившаяся композиция растянулась на семь метров в длину и включает 176 домов, 281 дерево, более 20 лодок и 816 миниатюрных фигурок людей.

Самые мелкие детали оказались размером меньше сантиметра. Например, тончайшие веревки для телег художница буквально выдавливала из растопленного шоколада через кондитерский мешок.

Интересно, что Фань никогда не училась искусству профессионально — в колледже она изучала международную торговлю, а все навыки освоила самостоятельно по видео в интернете.

Ранее она уже создавала из шоколада копии Эйфелевой башни, императорского дворца в Пекине и даже «Моны Лизы».

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