Врач объяснила, как перестать зависеть от десертов и сладкого

Многие привыкли считать сахар «белой смертью» и главным врагом фигуры, однако наш организм смотрит на это иначе. Глюкоза — основной источник энергии для каждой клетки тела, и стремление ее получить заложено в нас самой эволюцией. Проблема начинается тогда, когда поиск энергии превращается в бесконечный марафон за шоколадками, а контроль над аппетитом исчезает. О том, где проходит грань между естественной потребностью и вредной привычкой и как перестать зависеть от десертов, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, эндокринолог, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Золотова.

Демонизировать сладкое не совсем корректно. Глюкоза необходима тканям, чтобы мы просто могли жить и двигаться. Тяга к ней — это древний механизм, который веками помогал человеку не погибнуть от истощения. Но современный мир превратил этот механизм в ловушку.

«Потребление большого количества сахара активирует систему вознаграждения головного мозга. Это наш внутренний механизм подкрепления: происходит выброс дофамина и эндорфинов, которые дарят ощущение удовольствия», — объясняет Елизавета Золотова.

Мозг запоминает этот «легкий путь» к счастью и требует повторения. Более того, если сладости в рационе присутствуют постоянно и в избытке, работа гормональных систем меняется, и тяга становится еще сильнее. В итоге потребление сахара, как самого простого и доступного источника радости, имеет все шансы перерасти в компульсивное — человек ест конфеты одну за другой, уже не контролируя себя.

Термин «сахарная зависимость» сегодня звучит из каждого утюга, но с медицинской точки зрения это не совсем аддикция. Врачи скорее склонны называть это вредной привычкой.

В отличие от алкоголя или никотина, сахар не меняет поведение человека до неузнаваемости и не вызывает клинического абстинентного синдрома — той самой «ломки». При отказе от булочек вам может быть психологически трудно и непривычно, но это не сопровождается тяжелыми физическими нарушениями.

«Если алкоголь и табак нашему телу не нужны вовсе, то глюкоза — это жизненно необходимый субстрат. Рекомендовать полностью отказаться от нее — абсурд», — подчеркивает эндокринолог. Поэтому «сахарная зависимость» — это прежде всего привычка получать удовольствие из самого доступного источника: еды.

Если желание съесть десерт становится навязчивым, стоит поискать причину не в отсутствии воли, а в состоянии организма. На наши предпочтения влияет всё: от семейных традиций до гормонального фона.

Часто тяга к сладкому — это попытка организма компенсировать дефицит энергии. Главные виновники здесь:

— стресс и хронический недосып. Организм ищет самый простой способ получить «быстрое топливо» и положительные эмоции;

— эндокринные нарушения. При гипотиреозе (недостатке гормонов щитовидной железы) или мужском гипогонадизме (дефиците тестостерона) человек чувствует постоянную апатию и слабость, которые пытается «заесть»;

— дефициты нутриентов. Нехватка железа или витаминов группы B также приводит к упадку сил и провоцирует переедание сладостями.

Тотальный и резкий отказ от сахара — стратегия, обреченная на провал. Жестокие ограничения почти всегда ведут к срывам. Вместо этого врач рекомендует действовать комплексно.

Проверьте баланс в тарелке. Часто на сладкое тянет, если основные приемы пищи слишком пресные, маленькие или в них не хватает белка и сложных углеводов (круп, макаронных изделий, хлеба). Сделайте обед сытным — и потребность в десерте может отпасть сама собой.

2. Следите за режимом. Не допускайте пауз в еде более 4–5 часов. Большие интервалы между приемами пищи способствуют накоплению голода, что в итоге чревато перееданиями и срывами на сладкое.

3. Не пропускайте завтрак. «Люди, которые не завтракают, чаще склонны к перееданию сладким и жирным в течение дня», — отмечает эксперт.

4. Идите путем замены. Переходите с молочного шоколада на горький, используйте безопасные сахарозаменители (стевия, эритрит). Со временем вводите в рацион больше фруктов, ягод и орехов — для восстановленных рецепторов они станут по-настоящему сладкими.

5. Ищите радость вне кухни. Сахар часто заменяет нам отдых и приятные впечатления. Попробуйте найти альтернативный источник удовольствия: теплая ванна, чтение книги, прогулка в новом месте или поход в театр могут снизить потребность в «сладком утешении».

Иногда тяга к сладкому выходит из-под контроля и становится симптомом расстройства пищевого поведения, например, компульсивного переедания. Это состояние, при котором человек поглощает огромное количество пищи очень быстро, часто даже не чувствуя голода, а после испытывает острую вину и стыд.

«Если эпизоды потери контроля повторяются, а тяга к сахару уже привела к набору веса, предиабету, проблемам с сосудами или подагре — это однозначный повод обратиться к врачу», — предупреждает Елизавета Золотова.

В таких случаях может потребоваться помощь целой команды: эндокринолога, психолога, диетолога и сомнолога. Изменить привычки, сформированные генетикой и образом жизни, в одиночку бывает крайне трудно.

Преодоление тяги к сладкому — это большая работа, которая требует не запретов, а изменения отношения к еде в целом. Важно понимать, что это выполнимая задача, если подойти к ней осознанно. Вместо того чтобы бороться с организмом, нужно научиться его слушать и давать ему качественное топливо. Комплексный подход, внимание к своим эмоциям и здоровью помогут обрести свободу от «сахарного плена» и сохранить ее надолго.

