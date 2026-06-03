Роскомнадзор прокомментировал жалобы на сбои в Minecraft

Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал доступ к игре Minecraft после появившихся сообщений о сбоях. Об этом сообщает ТАСС.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к игре Minecraft», — отметили в ведомстве.

По данным портала DownDetector, проблемы начались около 10:30 по мск и продолжаются до сих пор. Сервис сообщает, что с трудностями столкнулись около 40 тыс. человек. Пользователи по всему миру жалуются на невозможность запустить игру, войти в свои аккаунты и подключиться к многопользовательским серверам.

В мае Роскомнадзор уже опровергал слухи о возможной блокировке Minecraft в России. Ведомство заявляло, что не получало решений от уполномоченных органов об ограничении доступа к игре, и подчеркивало, что не планирует ограничений доступа к играм. Роскомнадзор также напоминал, что ограничение доступа к интернет-ресурсам возможно исключительно на основании судебного решения о признании информации запрещенной либо по требованию Генеральной прокуратуры или ее заместителей. В отношении Minecraft подобных решений и требований не поступало, добавили в ведомстве.

Ранее москвичей предупредили об обмане школьников в игровых чатах Minecraft.