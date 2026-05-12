В Роскомнадзоре заявили, что не получали решений об ограничении Minecraft

Mojang Studios, Double Eleven

В Роскомнадзоре (РКН) заявили, что не получали решений об ограничении игры Minecraft от уполномоченных органов. Об этом сообщает ТАСС.

«Роскомнадзор не получал решений ... об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — заявили в РКН.

6 апреля ведомство также сообщало, что не получало каких-либо сообщений о блокировке Minecraft.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что ограничение доступа к интернет-ресурсам возможно исключительно на основании судебного решения о признании информации запрещенной либо по требованию Генеральной прокуратуры или ее заместителей. По данным ведомства, в отношении Minecraft подобных решений и требований не было.

2 апреля московский департамент образования предупреждал об обмане школьников в игре Minecraft. Школьников находили в игровых чатах, далее переводили переписку в Telegram якобы для обсуждения игровых моментов.

Ранее Mojang анонсировала Minecraft Dungeons II.

 
