Во Франции суд отклонил апелляцию россиянки Новиковой по делу о шпионаже

Суд Парижа отклонил апелляцию россиянки Новиковой на отказ в ее освобождении

В Париже суд оставил в силе решение об отказе в освобождении российской активистки Анны Новиковой, которую задержали во Франции по обвинению в шпионаже. Об этом рассказал РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.

Уточняется, что в апреле защита подала ходатайство об освобождении Новиковой под судебный надзор, однако суд отклонил этот запрос, после чего обвиняемая подала апелляцию.

«Следственная палата апелляционного суда отказала в освобождении Анны», — уточнил адвокат.

В ноябре прошлого года издание Parisien написало, что 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. арестованы сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции. Их обвинили в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

Власти республики утверждают, что подозреваемые «были завербованы российскими спецслужбами и работали под видом гуманитарной деятельности». Оба задержанных отрицали предъявленные обвинения.

Ранее в МИД России призвали Францию освободить Новикову.