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Общество

В Калининграде мужчина обнаружил под дверью голову своей кошки, которую убила соседка

В Калининграде девушка подложила соседу отрезанную голову кошки
Shutterstock/Nailia Schwarz

Полицейские Калининграда проводят проверку после того, как в одном из жилых домов около двери нашли отрезанную голову кошки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Сотрудники ведомства узнали о произошедшем после жалобы владельца квартиры. Он рассказал, что отрезанную голову животного подложила местная школьница.

По данным Amber Mash, 15-летняя школьница расправилась с котенком этого же соседа, затем повесила голову на дверь.

Полицейские организовали проверку по факту жестокого обращения с животными.

«В настоящее время несовершеннолетняя помещена в специализированное медицинское учреждение», – сообщается в публикации.

Это якобы не первый подобный случай. Ранее от ее рук пострадало другое животное. Причиной агрессии стало то, что школьницу раздражали доносящиеся из квартиры звуки.

После этого подросток не понес ответственность из-за возраста. Однако в отношении матери возбудили дело по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Женщина выплатила штраф, дочь отправилась в психдиспансер.

Ранее саратовчанин выбросил трех кошек из окна квартиры.

 
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