Уличенный в списывании школьник вернул себе место на олимпиаде по праву через суд

Школьник из Москвы выиграл суд у Минпросвещения и вернул себе место на олимпиаде

Девятиклассник из Москвы выиграл суд у Минпросвещения, которое хотело лишить его призового места на Всероссийской олимпиаде по праву. Об этом деле в своем Telegram-канале рассказал юрист Евгений Фурин.

Школьник занял шестое призовое место в финале, но эксперты министерства обвинили его в списывании. Они сослались на видеозапись, где якобы были зафиксированы «сомнительные действия»: участник убрал руки под стол, закинул ногу на ногу, повернул голову, смотрел под парту, совершал движения рукой вдоль ноги, а в руках якобы был замечен посторонний предмет, напоминающий мобильное устройство.

На этом основании результаты были аннулированы, а финалиста дисквалифицировали. Его отец подал иск от лица подростка к Минпросвещения, требуя признать решение незаконным. Суд назначил собственную экспертизу. Эксперты покадрово изучили все подозрительные движения — позу, повороты, движения рук — и пришли к выводу, что никакого мобильного устройства в руках школьника не видно.

В итоге суд признал дисквалификацию незаконной, обязал Минпросвещения восстановить статус призера и выдать ему диплом. Министерство пыталось оспорить решение суда, но оно было оставлено в силе.

Ранее обвиненный в списывании школьник в суде добился восстановления результата ЕГЭ.