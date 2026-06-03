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Общество

Обвиненный в списывании школьник в суде добился восстановления результата ЕГЭ

В Кабардино-Балкарии школьник через суд отстоял результат ЕГЭ по физике
Александр Кряжев/РИА Новости

Ученик из Кабардино-Балкарии через суд добился восстановления результата ЕГЭ по физике, который аннулировали из-за подозрений в использовании шпаргалки. Об этом свидетельствуют материалы суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Во время экзамена к выпускнику не возникло замечаний, из аудитории его не удаляли. Однако позднее государственная экзаменационная комиссия республики, изучив видеозапись, пришла к выводу, что школьник пользовался листом бумаги неустановленного формата, после чего результаты его работы были аннулированы.

Сам ученик настаивал, что правила проведения экзамена не нарушал и использовал обычный черновик, а не шпаргалку.

Суд первой инстанции изучил видеозапись и не обнаружил подтверждений наличия у выпускника запрещенных материалов. Кроме того, ранее его отказались привлекать к административной ответственности по статье об умышленном искажении результатов экзаменов из-за отсутствия состава правонарушения.

В итоге суд удовлетворил требования школьника, признал решение об аннулировании результатов незаконным и обязал утвердить итоговый результат экзамена.

Министерство просвещения Кабардино-Балкарии попыталось обжаловать это решение, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили его без изменений.

Ранее в Нижнем Новгороде в первый день ЕГЭ двое школьников попались со шпаргалками и телефонами.

 
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