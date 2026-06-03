В Госдуме объяснили, как вернуться в вуз после академа и отчисления

Академический отпуск и отчисление из высшего учебного заведения являются юридически разными ситуациями. Однако при каждом из этих случаев студент имеет возможность восстановиться в вузе. Об этом Life.ru сообщила депутат Государственной думы Анна Скрозникова.

Депутат объяснила, что при академе человек по-прежнему является студентом, который просто берет академическую паузу. Он может вернуться к учебе в университете после окончания этого срока, а также раньше этого момента по собственному заявлению.

При этом, как отметила парламентарий, с 2025 года правила предоставления такого отпуска стали более гибкими. Сейчас академ можно взять на один год, а по медицинским показаниям или в связи с прохождением военной службы — до двух лет. Кроме того, число академических отпусков за все время обучения не ограничено.

В случае отчисления отношения человека с вузом прекращаются, а на порядок восстановления влияет точная причина ухода. В случае, если студент покинул учебное заведение из-за академических задолженностей или дисциплинарных нарушений, безусловных гарантий на успешное восстановление уже нет. В такой ситуации сроки и условия определяют локальные нормативные акты самого вуза.

Однако, по словам Скрозниковой, если студент отчислился по собственному желанию, у него остается право возобновить учебу на прежних условиях в том же вузе в течение следующих пяти лет. Для этого необходимо лишь наличие свободных мест. Также восстановиться удастся не раньше завершения семестра, в котором было отчисление.

«При отчислении вуз обязан выдать справку об обучении. Она понадобится как для восстановления, так и для последующего перевода в другое учебное заведение», — отметила она.

Однако депутат подчеркнула, что изначально можно вернуться только в тот вуз, из которого человек был отчислен. Перейти сразу в другое учебное заведение не получится.

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