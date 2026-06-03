Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме объяснили, как вернуться в вуз после академа и отчисления

Депутат Скрозникова: при отчислении на восстановление влияет причина ухода
Владимир Песня/РИА Новости

Академический отпуск и отчисление из высшего учебного заведения являются юридически разными ситуациями. Однако при каждом из этих случаев студент имеет возможность восстановиться в вузе. Об этом Life.ru сообщила депутат Государственной думы Анна Скрозникова.

Депутат объяснила, что при академе человек по-прежнему является студентом, который просто берет академическую паузу. Он может вернуться к учебе в университете после окончания этого срока, а также раньше этого момента по собственному заявлению.

При этом, как отметила парламентарий, с 2025 года правила предоставления такого отпуска стали более гибкими. Сейчас академ можно взять на один год, а по медицинским показаниям или в связи с прохождением военной службы — до двух лет. Кроме того, число академических отпусков за все время обучения не ограничено.

В случае отчисления отношения человека с вузом прекращаются, а на порядок восстановления влияет точная причина ухода. В случае, если студент покинул учебное заведение из-за академических задолженностей или дисциплинарных нарушений, безусловных гарантий на успешное восстановление уже нет. В такой ситуации сроки и условия определяют локальные нормативные акты самого вуза.

Однако, по словам Скрозниковой, если студент отчислился по собственному желанию, у него остается право возобновить учебу на прежних условиях в том же вузе в течение следующих пяти лет. Для этого необходимо лишь наличие свободных мест. Также восстановиться удастся не раньше завершения семестра, в котором было отчисление.

«При отчислении вуз обязан выдать справку об обучении. Она понадобится как для восстановления, так и для последующего перевода в другое учебное заведение», — отметила она.

Однако депутат подчеркнула, что изначально можно вернуться только в тот вуз, из которого человек был отчислен. Перейти сразу в другое учебное заведение не получится.

Ранее в Госдуме объяснили, как не потерять бюджетное место при переводе в другой вуз.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!