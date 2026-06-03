В России приостановили экспорт кормов «Нестле-Россия»

Экспорт кормов для домашних животных ООО «Нестле-Россия» приостановлен. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора.

«3 июня 2026 года управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям принято решение о приостановлении экспортной сертификации всех видов кормов для непродуктивных животных ООО «Нестле-Россия», — отмечается в публикации.

В результате недействительными признаны пять деклараций на указанные продукты. Основанием для этого послужили системные нарушения, выявленные при взятии образцов и проведении лабораторных исследований, чтобы подтвердить соответствие продукции требованиям странам импортеров.

В Россельхознадзоре отметили, что при отборе проб кормов для лабораторных испытаний были выявлены нарушения, что ставит под сомнение их проведение в целом и достоверность результатов. В ведомстве уточнили, что возобновление сертификации возможно после устранения всех нарушений.

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