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Общество

Россиянам раскрыли секрет противостояния «цифровой панике»

Специалист Белова: цифровую панику можно побороть проверкой информации
Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

Многие пользователи легко поддаются так называемой «цифровой панике» — например, после получения сообщения в групповом чате с обсуждением каких-то рисков и призывом срочно принять меры. В том числе человека могут вынудить начать срочно выводить деньги или менять пароли, рассказала RT замгендиректор СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

В таких ситуациях пользователя пугают предупреждением и призывают к срочным действиям – сменить пароль, удалить определенное приложение, переслать это сообщение другим. У человека появляется ощущение, что действовать нужно срочно, он не проверяет информацию, не ищет подтверждения, так как поддается панике, пояснила эксперт. Импульсивные действия в этом случае опасны, подчеркнула она.

«Именно на этом часто строятся мошеннические сценарии, — пояснила специалист. — Получателям создают условия, которые требуют предпринять срочные шаги: подтвердить операцию, назвать код из смс, установить приложение для «защиты» или перевести деньги на «безопасный счет»».

Она призвала ориентироваться на главное правило – никогда не принимать поспешные решения, брать паузу и проверять всю информацию. Пересылать непроверенные сообщения с подобными источниками «цифровой паники» не нужно — так есть риск помочь аферистам, заключила Белова.

Россиянам ранее назвали фразы мошенников, запускающие режим паники.

 
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