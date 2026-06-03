Глава Подмосковья наградил коллектив российского оборонно-промышленного холдинга

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) с годовщиной предприятия. Торжественное мероприятие прошло в Королеве, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В этом году КТРВ отмечает 24 года со дня создания корпорации, ее головное предприятие — 84-летие. Сегодня компания является одним из ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующихся на разработке и производстве высокоточного вооружения.

Воробьев поблагодарил сотрудников корпорации за профессионализм и успешное выполнение поставленных задач.

«Мы на вас надеемся, верим, как и в новые открытия и новые внедрения», — отметил глава Подмосковья.

Отмечается, что головное предприятие КТРВ — завод №455 — было образовано в Подмосковье в 1942 году. Сейчас корпорация объединяет 58 предприятий в Московской области и других регионах страны и располагает собственной конструкторской школой, современными производственными технологиями и компетенциями в сфере создания высокоточного вооружения.

В ходе мероприятия благодарность губернатора Московской области была объявлена генеральному директору КТРВ Борису Обносову и коллективу корпорации. Воробьев также вручил сотрудникам предприятия областные награды и знаки отличия.

Обносов отметил, что следующий год будет у корпорации юбилейным.

«За это время мы прошли непростой путь, преодолели множество испытаний, но стали только сильнее. Сегодня перед нами стоит важнейшая задача — своевременно поставлять изделия, необходимые для выполнения поставленных задач. Я искренне благодарен каждому из сотрудников за самоотверженный труд», — подчеркнул он.