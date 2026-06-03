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Общество

Россиян предупредили о рисках употребления кофе с грейпфрутом

Врач Белоусов: кофе с грейпфрутом может вызвать тревожность и бессонницу
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Грейпфрут может замедлять выведение кофеина из организма, провоцируя нежелательные реакции, в числе которых тревожность и проблемы со сном. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

По словам специалиста, с побочными эффектами при сочетании кофе и грейпфрута особенно часто сталкиваются чувствительные люди. В таких случаях у человека возникает повышенная тревожность, учащенное сердцебиение, бессонница, дрожь в рукам и повышение артериального давления.

«При употреблении более 200 мг кофеина зараз (около двух чашек крепкого кофе) риск побочных эффектов возрастает», — подчеркнул врач.

Он также добавил, что взаимодействие веществ грейпфрута с ферментами способно сохраняться от одного до трех дней. Особенно не рекомендуется сочетать эти продукты пациентам с заболеваниями печени, аритмией и гипертонией.

Кандидат медицинских наук, невролог Екатерина Демьяновская до этого говорила, что кофе не навредит здоровью сердца, если за день выпивать не больше трех чашек. Однако, по ее словам, напиток противопоказан людям с неконтролируемой гипертонией, нестабильной стенокардией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями в стадии обострения.

Ранее врач развеял миф о пользе кофе с маслом.

 
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