Врач назвала безопасную суточную дозу кофе

Невролог Демьяновская: в день можно выпивать не более 3–5 чашек кофе

Кофе не навредит здоровью сердца, если за день выпивать не больше трех чашек. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук.

«У некоторых людей после чашки кофе давление действительно может подняться на 5–10 мм ртутного столба. Но есть нюанс: этот эффект выражен только у тех, кто пьет кофе нерегулярно. А если пить кофе в небольших объемах каждый день, развивается своего рода толерантность — сосуды перестают реагировать подъемом давления, и стойкой гипертензии не возникает. Что касается аритмий, крупные наблюдательные исследования показали, что умеренное потребление кофе не увеличивает риск нарушений ритма, а в ряде случаев даже ассоциируется с небольшим снижением риска фибрилляции предсердий. Правда, у людей с повышенной чувствительностью к кофеину или уже существующей аритмией кофе может быть индивидуальным триггером», — объясняет эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Чтобы кофе не навредил здоровью, важно соблюдать чувство меры — как и со всеми продуктами.

«Безопасная доза кофеина для взрослого — до 400 мг в сутки, то есть 3–5 чашек фильтр-кофе или эспрессо. Для беременных — не более 200 мг. Но нужно понимать, что безопасная доза индивидуальна: она зависит от наследственных особенностей, наличия сердечно-сосудистых заболеваний и приема лекарств. Например, есть люди с «медленным» вариантом гена CYP1A2 — у них кофеин выводится в 2–3 раза дольше, и именно они чаще испытывают сердцебиение и тревогу после чашки. Симптомы передозировки — тремор, невозможность уснуть, головная боль, тошнота, — сигнал пить кофе пореже или выбрать сорта без кофеина», — советует врач.

В жару привычку пить кофе каждый день имеет смысл пересмотреть.

«Когда на улице жарко, организм и так работает с повышенной нагрузкой: расширяет сосуды, человек потеет и с потом теряет воду и электролиты. Кофеин обладает легким мочегонным эффектом, сужает периферические сосуды и повышает пульс — все это в жару может увеличивать риск обезвоживания и нарушений работы сердца. Отказываться от кофе полностью не обязательно, но стоит на каждую чашку выпивать дополнительный стакан воды, избегать горячего кофе и ограничиться 1–2 чашками в день», — говорит эксперт.

Кофе противопоказан людям с неконтролируемой гипертонией, нестабильной стенокардией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями в стадии обострения. Кроме того, дискомфорт после кофе может возникать у людей с гипертиреозом, который сопровождается избытком гормонов щитовидной железы.

Ранее россиянам объяснили, в чем разница капучино за 150 и 450 рублей.