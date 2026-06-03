Стало известно о гибели военных в результате падения вертолета в Англии

В результате крушения вертолета на юго-западе Англии погибли трое военнослужащих ВМС Великобритании. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны, опубликованном в соцсети X.

«С глубоким сожалением мы можем подтвердить, что трое военнослужащих королевских ВМС погибли во время вертолетных учений в среду, 3 июня, недалеко от Сортон в Девон», — отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что вертолет королевского военно-морского флота Великобритании упал на поле в Девоне. В «Би-би-си» отметили, что эту местность регулярно используют для тренировок военных пилотов.

Представитель королевского флота подтвердил информацию о крушении вертолета, отметив, что по факту случившегося ведется расследование. Специалисты устанавливают причину ЧП.

17 мая два американских истребителя столкнулись в ходе проведения авиашоу в штате Айдахо. Катастрофа произошла во время второго дня авиашоу Gunfighter Skies, которое проходит на территории действующей базы Маунтим-Хоум Военно-воздушных сил США, расположенной к юго-востоку от столицы штата города Бойсе. Инцидент произошел в нескольких километрах от аэродрома. По имеющимся сведениям, столкнулись палубные самолеты Военно-морских сил США Super Hornet и Growler.

Ранее истребитель упал в Крыму.