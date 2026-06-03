Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

После «бесплатного обследования» в клинике женщине пришлось выплачивать кредит

Sohu: китаянке пришлось выплачивать кредит после бесплатного лечения
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

После «бесплатного обследования» в клинике женщина в Китае пошла работать уборщицей, чтобы заплатить кредит, пишет Sohu.

Пожилая женщина по фамилии Го рассказала, как попала в схему псевдо-медицинского центра, который выдавал себя за оздоровительное учреждение.

По ее словам, сотрудники центра неоднократно приглашали ее на «бесплатные обследования». После процедур ей заявили, что у нее якобы есть ранние признаки инсульта и без «длительного лечения» она может оказаться парализованной.

Женщину убедили продолжать «терапию», которая быстро превратилась в финансовую ловушку. Чтобы погасить накопившийся долг, она была вынуждена устроиться уборщицей.

Семья позже подала жалобы в надзорные органы, однако, по имеющимся данным, центр продолжает работать.

Юристы отмечают, что подобные учреждения часто нарушают закон: проводят «диагностику» без лицензии, используют методы традиционной медицины без права на медицинскую практику и вводят пациентов в заблуждение относительно состояния здоровья.

Ранее мужчина подал в суд на больницу после лечения от рака, которого у него не было.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!