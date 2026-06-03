После «бесплатного обследования» в клинике женщине пришлось выплачивать кредит

После «бесплатного обследования» в клинике женщина в Китае пошла работать уборщицей, чтобы заплатить кредит, пишет Sohu.

Пожилая женщина по фамилии Го рассказала, как попала в схему псевдо-медицинского центра, который выдавал себя за оздоровительное учреждение.

По ее словам, сотрудники центра неоднократно приглашали ее на «бесплатные обследования». После процедур ей заявили, что у нее якобы есть ранние признаки инсульта и без «длительного лечения» она может оказаться парализованной.

Женщину убедили продолжать «терапию», которая быстро превратилась в финансовую ловушку. Чтобы погасить накопившийся долг, она была вынуждена устроиться уборщицей.

Семья позже подала жалобы в надзорные органы, однако, по имеющимся данным, центр продолжает работать.

Юристы отмечают, что подобные учреждения часто нарушают закон: проводят «диагностику» без лицензии, используют методы традиционной медицины без права на медицинскую практику и вводят пациентов в заблуждение относительно состояния здоровья.

Ранее мужчина подал в суд на больницу после лечения от рака, которого у него не было.