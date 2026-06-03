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Общество

Ксению Собчак заметили на ПМЭФ с сумкой-лошадью

Ксения Собчак посетила ПМЭФ с сумкой-лошадью бренда Thom Browne за 300 тысяч
«Лента.ру»

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) с сумкой в виде лошади. На эту деталь в образе знаменитости обратила внимание «Лента.ру».

Речь идет о сумке люксового бренда Thom Browne, выпущенной в честь 2026 года, который по Восточному календарю является годом Лошади. Сумка выполнена из натуральной телячьей кожи. Она коричневого цвета и представляет собой миниатюрную версию лошади с гривой и хвостом. Стоимость такого аксессуара на официальном сайте магазина — около 300 тысяч рублей.

Для похода на ПМЭФ Собчак выбрала весьма яркий образ. Журналистка появилась на публике в белом жакете с вышивкой и золотыми пуговицами, который сочетала с рубашкой, красно-синим галстуком, полосатой юбкой-миди и черными гольфами. Телеведущая добавила к образу массивные серьги и очки. Журналистка была запечатлена с собранными в хвост волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Ранее Ксению Собчак раскритиковали за цветочную юбку и сумку в виде кота.

 
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