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Общество

В детском лагере Нижнего Тагила установили бюст «Железного Феликса»

Нижнетагильский депутат сообщил об открытии бюста Дзержинского в детском лагере

В окрестностях Нижнего Тагила на берегу Черноисточинского пруда в спортивно-патриотическом лагере «Первый» установили бюст Феликса Дзержинского. Об этом сообщил депутат думы муниципалитета Дмитрий Костенников на своей странице в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото и видео открытия монумента.

По его словам, в преддверии Дня пограничника в Парке Победы прошла торжественная церемония возложения цветов, а затем состоялась презентация лагеря «Первый», носящего имя Дзержинского. В рамках этого мероприятия и был открыт памятник.

На прошедшем в тот же день турнире «Черно-белые воротнички VIII», организованном фондом Костенникова, был дан старт движению «Дзержинец» в Нижнем Тагиле. Первый значок этого движения достался юному спортсмену Мартину Арсенову, причем вручал его внучатый племянник Феликса Дзержинского — Владимир Дзержинский.

Депутат выразил благодарность всем партнерам и участникам, которые помогли реализовать проект, и отметил, что воспитание молодежи — это вклад в общее будущее.

Феликс Дзержинский — основатель и первый руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), предшественницы НКВД и КГБ. С 1936 по 1941 год крупнейшее предприятие Нижнего Тагила — Уралвагонзавод — носило его имя, а в городе в его честь назвали район.

Ранее в Приморье памятник Дзержинскому открыли под песню о Христе.

 
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