Ветеранов спецоперации привлекут к решению актуальных задач регионов России

Обучение на четвертом потоке программы профпереподготовки ветеранов специальной военной операции «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» началось в филиале МГИМО МИД России в Одинцове. Об этом сообщили в РАПСИ.

Уточняется, что программа рассчитана на два месяца и состоит из семи модулей. Лекции читают преподаватели МГИМО и ведущие эксперты в области проектного управления, городской экологии и устойчивого развития территорий.

Также предусмотрены практические и выездные занятия, в ходе которых слушатели улучшат и закрепят навыки в презентации проектов, деловом общении и психологии.

Отмечается, что полученные знания способствуют формированию у слушателей набора компетенций, необходимых для эффективного управления городскими территориями.

В финале обучения ветераны СВО подготовят и защитят проекты, направленные на решение актуальных задач регионов, которые они представляют.

Глава Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что помощь ветеранам СВО в обучении — одно из приоритетных направлений работы организации. По ее мнению, жизненный опыт, самодисциплина и целеустремленность участников спецоперации помогают им добиваться успеха и в мирной жизни.

«Наша общая задача — дать нужные знания и возможности героям, которые уже сегодня готовы вносить свой вклад в развитие России и малой родины», — подчеркнула Цивилева.