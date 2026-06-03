Четырехлетний мальчик выпал из окна вместе с москитной сеткой в Вятских Полянах

В Кировской области ребенок выжил после падения из окна

В Кировской области четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа вместе с москитной сеткой и выжил. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел утром 2 июня. В момент происшествия мать находилась в другой комнате, оставив ребенка без присмотра на несколько минут. Мальчик забрался на подоконник, окно было открыто. Когда он навалился на москитную сетку, та не выдержала и порвалась.

Ребенок упал с высоты четвертого этажа. Пострадавший выжил, он госпитализирован с травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в столице ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Мать оставила пятилетнего сына в квартире одного на непродолжительное время. Мальчик тем временем забрался на подоконник и упал.

Ранее в Москве девушка выпала из окна восьмого этажа.