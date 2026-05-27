Эксперт по фитнесу раскрыл, как получить финансовую выгоду от сдачи ГТО

Фитнес-эксперт Халимов напомнил, что за знак ГТО можно получить налоговый вычет
За значок ГТО любой пробы можно получить налоговый вычет от 2340 до 3960 рублей при условии прохождения диспансеризации в том же году, что и сдача нормативов. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.  

«С 2025 года за подтвержденный знак отличия любой пробы (золото, серебро и бронза оцениваются одинаково) полагается стандартный вычет в размере 18 тысяч рублей за налоговый период. Это сумма уменьшения базы по НДФЛ, фактический возврат составит от 2340 до 3960 рублей в зависимости от ставки. Обязательное условие здесь одно: диспансеризация должна быть пройдена в том же календарном году, что и сдача нормативов. Оформить вычет можно через работодателя сразу после подтверждения права либо самостоятельно через декларацию 3-НДФЛ в следующем году. С 1 января 2027 года данные о знаках начнут автоматически появляться в личном кабинете на «Госуслугах» через межведомственный обмен», — сказал он.

Эксперт напомнил, что комплекс ГТО охватывает 18 возрастных ступеней от шести до 70 с лишним лет, испытания делятся на обязательные и по выбору, а нагрузка пересчитывается с учетом физиологии каждой группы. Для участия необходимо зарегистрироваться, получить справку у врача и выбрать удобный центр для тестирования.

«Регистрируетесь на портале gto.ru, получаете одиннадцатизначный идентификационный номер в системе АИС ГТО, идете в поликлинику за медицинским допуском по форме 089/у-кв для взрослых или 061/у для детей. Затем выбираете удобный центр тестирования при спортивной школе, стадионе или вузе и подаете заявку на конкретные испытания. Если результат вышел без знака, повторная попытка возможна спустя сорок пять календарных дней, а вот при уже полученной бронзе или серебре пересдать тот же норматив ради золота в этой ступени уже нельзя», — пояснил он.

Халимов подчеркнул, что значок ГТО позволяет абитуриентам получать дополнительные баллы к ЕГЭ, студентам — повышенную стипендию, а взрослым — премию или выходной.

«Помимо денег, есть и другие бонусы. Абитуриентам вузы добавляют от двух до десяти баллов к ЕГЭ как за индивидуальное достижение, золотой значок повышает шансы на повышенную академическую стипендию, школьники с золотом получают приоритет на путевки в «Артек». Работодатели в ряде организаций выписывают премию, дают дополнительный выходной на подготовку или надбавку к окладу. Сдавать нормативы стоит хотя бы ради честного диагноза собственной физической формы», — уточнил он.

