В «Единой России» заявили о необходимости расширить «белые списки»

В «Единой России» сообщили о необходимости расширения «белых списков» за счет сервисов услуг, которыми пользуются миллионы россиян, заявил координатор партпроекта «Цифровая Россия», член Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он отметил, что «белые списки» имеют особо значение для людей с хроническими заболеваниями, родителей и пенсионеров.

«Позиция «Единой России» однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность», — сказал Немкин.