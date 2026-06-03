Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Самое дорогое бронирование на ПМЭФ обошлось компании в 2,5 млн рублей

«Аэроклуб»: FMCG-компания заплатила 2,5 млн за проживание на ПМЭФ — это рекорд
Артем Пряхин/Росконгресс

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали расходы на авиабилеты и размещение в Санкт-Петербурге в период проведения ПМЭФ и выяснили, кто выбирал бизнес-класс и пятизвездочные отели, а кто перераспределил бюджеты в пользу более рациональных категорий. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В 2026 году на салон бизнес-класса пришлось 18% авиабилетов делегатов (годом ранее — 13%). Средняя стоимость перелета в этом сегменте выросла на 31%, до 157 тысяч рублей.

Почти половина билетов бизнес-класса (48%) была забронирована представителями финансово-кредитных организаций — 73% сотрудников этой отрасли отправились на форум в повышенном классе комфорта. Высокая доля также у добывающей промышленности (62%) и сферы права и консалтинга (57%).

Самым дорогим стал перелет из Дубая в Санкт-Петербург представителя FMCG-компании в бизнес-классе — он обошелся в 441 тысячу рублей.

«Мы видим изменение подхода компаний к расходам на деловые поездки. Повышенный класс комфорта остается за статусными делегатами — топ-менеджментом и сотрудниками, участвующими в ключевых встречах, но уже не является универсальным стандартом для всей делегации», — отмечает Юлия Липатова, управляющий директор «Аэроклуба».

Число ночей в пятизвездочных отелях снизилось на 12% (при общем падении бронирований на 21%), а доля этой категории выросла с 14 до 16%. Средняя стоимость ночи составила 155 тысяч рублей — на 23% ниже прошлогоднего уровня.

Самым дорогим бронированием стало проживание представителя FMCG-компании: четыре ночи в пятизвездочном отеле обошлись в 2,49 млн рублей.

Две трети размещения в этой категории пришлись на три отрасли: FMCG (34%), финансово-кредитные организации (17%) и сферу права и консалтинга (15%). Самая высокая доля пятизвездочных отелей оказалась у юристов и консультантов — 49% ночей.

Наиболее заметно структуру размещения пересмотрели нефтегазовые и энергетические компании. Количество ночей в пятизвездочных отелях снизилось на 83%, зато спрос на «четыре звезды» вырос на 34%, а на апартаменты — на 33%. При этом треть представителей отрасли по-прежнему летали бизнес-классом.

Фармацевтические компании увеличили число бронирований на 67%, но не использовали ни бизнес-класс, ни пятизвездочные отели: 88% ночей пришлось на «четыре звезды». У IT и телекома пятизвездочного размещения также не было, а доля бизнес-класса в авиаперелетах составила всего 5%, несмотря на лидерство отрасли по числу билетов на форум.

Ранее выяснилось, что делегаты ПМЭФ в 2026 году пересели на поезда.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!