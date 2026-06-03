Самое дорогое бронирование на ПМЭФ обошлось компании в 2,5 млн рублей

«Аэроклуб»: FMCG-компания заплатила 2,5 млн за проживание на ПМЭФ — это рекорд

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали расходы на авиабилеты и размещение в Санкт-Петербурге в период проведения ПМЭФ и выяснили, кто выбирал бизнес-класс и пятизвездочные отели, а кто перераспределил бюджеты в пользу более рациональных категорий. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В 2026 году на салон бизнес-класса пришлось 18% авиабилетов делегатов (годом ранее — 13%). Средняя стоимость перелета в этом сегменте выросла на 31%, до 157 тысяч рублей.

Почти половина билетов бизнес-класса (48%) была забронирована представителями финансово-кредитных организаций — 73% сотрудников этой отрасли отправились на форум в повышенном классе комфорта. Высокая доля также у добывающей промышленности (62%) и сферы права и консалтинга (57%).

Самым дорогим стал перелет из Дубая в Санкт-Петербург представителя FMCG-компании в бизнес-классе — он обошелся в 441 тысячу рублей.

«Мы видим изменение подхода компаний к расходам на деловые поездки. Повышенный класс комфорта остается за статусными делегатами — топ-менеджментом и сотрудниками, участвующими в ключевых встречах, но уже не является универсальным стандартом для всей делегации», — отмечает Юлия Липатова, управляющий директор «Аэроклуба».

Число ночей в пятизвездочных отелях снизилось на 12% (при общем падении бронирований на 21%), а доля этой категории выросла с 14 до 16%. Средняя стоимость ночи составила 155 тысяч рублей — на 23% ниже прошлогоднего уровня.

Самым дорогим бронированием стало проживание представителя FMCG-компании: четыре ночи в пятизвездочном отеле обошлись в 2,49 млн рублей.

Две трети размещения в этой категории пришлись на три отрасли: FMCG (34%), финансово-кредитные организации (17%) и сферу права и консалтинга (15%). Самая высокая доля пятизвездочных отелей оказалась у юристов и консультантов — 49% ночей.

Наиболее заметно структуру размещения пересмотрели нефтегазовые и энергетические компании. Количество ночей в пятизвездочных отелях снизилось на 83%, зато спрос на «четыре звезды» вырос на 34%, а на апартаменты — на 33%. При этом треть представителей отрасли по-прежнему летали бизнес-классом.

Фармацевтические компании увеличили число бронирований на 67%, но не использовали ни бизнес-класс, ни пятизвездочные отели: 88% ночей пришлось на «четыре звезды». У IT и телекома пятизвездочного размещения также не было, а доля бизнес-класса в авиаперелетах составила всего 5%, несмотря на лидерство отрасли по числу билетов на форум.

Ранее выяснилось, что делегаты ПМЭФ в 2026 году пересели на поезда.