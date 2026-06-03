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«Потеря зрения и рак щитовидки»: врач предупредила об опасности звездных диет

Диетолог Соломатина: звезды прибегают к крайне опасным методам похудения
Ivan Marc/Shutterstock/FOTODOM

Популярные звездные диеты в большинстве случаев очень опасны – они грозят развитием расстройства пищевого поведения (РПП) и массы хронических заболеваний. В этой теме лучше не ориентироваться на радикальные методы похудения, которые часто озвучиваются популярными артистами, предупредила звездный диетолог Елена Соломатина в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач отметила, что для нормальной работы организма ему просто необходим определённый запас жира – нельзя стремиться к абсолютно сухой фигуре.

«Кстати, сейчас очень популярна такая процедура, как гастрошунтирование. Его, например, применила певица Маргарита Суханкина, ― отметила диетолог. ― Могу сказать, что это довольно травмирующая операция. И есть определённые последствия, поэтому лучше тысячу раз подумать, прежде чем соглашаться на такой риск».

Ещё один ставший популярным метод похудения – это приём препаратов для лечения диабета, включая «Оземпик». Однако этот метод грозит массой побочных эффектов, в том числе может привести к воспалению, потере зрения и раку щитовидной железы, подчеркнула Соломатина.

Что касается интервального голодания, которого, в частности, придерживается певец Николай Басков, то оно приводит к РПП. Следует учитывать, что любые резкие изменения в питании приводят к стрессу, поэтому перед подобными экспериментами важно сначала проконсультироваться с врачом, заключила специалист.

Ранее врач раскрыла пользу «библейской диеты».

 
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