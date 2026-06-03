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Общество

Пенсионер из Приморья слетал в Новосибирск, чтобы отдать 4 млн рублей мошенникам

Житель Приморья улетел в Новосибирск по заданию мошенников
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье пенсионер слетал в Новосибирск по заданию мошенников и отдал курьеру все накопления по указанию «сотрудника ФСБ». Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Неизвестные связались с 62-летним пенсионером под видом сотрудников коммунальных служб. Они сообщили о замене домофона и попросили продиктовать код из смс. Затем с мужчиной связались лжесотрудники Роскомнадзора и Росфинмониторинга.

Аферисты заявили, что на его имущество оформлена доверенность, и финансы нужно срочно спасать. Приморцу предложили срочно вылететь в Новосибирск, билеты и гостиница были заранее забронированы на его имя. Новосибирске мужчина открыл счет в банке, перевел туда 4 миллиона рублей, а затем снял их.

После этого с ним связался лжесотрудник ФСБ, который убедил его передать деньги прибывшему курьеру для проверки подлинности банкнот и декларирования. Общение велось в приложении, которое потерпевший установил по указанию аферистов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приморье пенсионерка испугалась «уголовного дела» и лишилась 6 млн рублей.

 
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