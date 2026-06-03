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Общество

Психолог поставил точку в вопросе о том, кто должен платить на свидании

Психолог Ягудин: платит тот, кто приглашает на свидание
Shutterstock

В спорах о том, кто должен платить на свидании, хорошим ориентиром остается простое правило: оплачивает тот, кто приглашает. Если парень позвал девушку — его и финансы. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Если девушка пригласила парня, а такое сейчас есть, и девушки показывают свою активность, умеют выбирать, и в этом нет ничего плохого, — если вы являетесь инициатором движения, то, естественно, платить вам. Либо об этом нужно договориться заранее», — сказал специалист.

Когда встреча произошла по обоюдной договоренности, без явного приглашения, нормально, когда каждый платит за себя. При этом парень может предложить оплатить как жест внимания, а не как обязанность, отметил Ягудин.

Что касается такси до места встречи, по его словам, — каждый платит за себя сам. Однако если парень сам выбрал неудобное место, позднее время или сказал: «Я вызову тебе такси», то логично, что он и оплачивает поездку.

Согласно недавнему исследованию Группы «Родина», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», большинство (58%) опрошенных пар уверены, что общие бытовые дела могут сближать влюбленных не хуже классического свидания. Так, почти половина (41%) пар чаще выбирает совместный поход за продуктами и приготовление еды дома, а не ужин при свечах в ресторане.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще устраивать свидания без алкоголя.

 
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