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Общество

Россиянка стала первой заразившейся денге в ЮАР в этом году

SHOT: жительница Подмосковья привезла в Россию лихорадку денге из Южной Африки
Schankz/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Африке зафиксирован первый в этом году случай заражения лихорадкой денге — заболевание выявили у 38-летней жительницы Подмосковья, вернувшейся из отпуска. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В сообщении говорится, что комары-переносчики смертельно опасного вируса встречаются в ЮАР и Зимбабве. Заразившуюся женщину зовут Нина, ей 38 лет и она живет в Химках. В мае она путешествовала по ЮАР, Замбии и Зимбабве, посетив национальный парк Крюгера и водопад Виктория. Там женщину сильно искусали насекомые — именно тогда, как она считает, с высокой долей вероятности могло произойти заражение. Однако до конца пребывания в Африке никаких симптомов денге у нее не проявлялось.

Россиянка прилетела на родину 18 мая. Через пять дней у нее появились первые признаки болезни — сильная слабость и повышение температуры. Через некоторое время женщине показалось, что ей стало лучше, но сутки спустя ее состояние вновь ухудшилось, температура поднялась до 38,7ºС, возникли мучительные головные и суставные боли, а на руках и спине появилась обильная сыпь.

Врачи вызванной на дом скорой помощи взяли у туристки анализы на малярию и гепатит, заподозрив эти болезни из-за волнообразного графика повышения и понижения температуры у пациентки. Но когда кожная сыпь перешла на ноги, а головная боль стала невыносимой, комплексное обследование позволило диагностировать у женщины лихорадку денге. Сейчас она проходит прописанное медиками лечение.

С начала нынешнего года в Африке было зарегистрировано 658 случаев денге — в Мавритании, Мали, Сенегале и Центральноафриканской Республике, — но о заболевании этой лихорадкой в ЮАР до сих пор не сообщалось.

Ранее российским туристам рассказали, в каких странах можно заразиться лихорадкой Денге.

 
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