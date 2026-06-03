Евродепутат опоздал на ПМЭФ из-за забастовки диспетчеров в Брюсселе

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер опоздал на Петербургский международный экономический форум, который проходит с 3 по 6 июня, из-за забастовки в брюссельском аэропорту, сообщил РИА Новости информированный источник.

Стихийный протест авиадиспетчеров, обслуживающих бельгийские аэропорты, длился всю ночь на вторник и привел к отмене десятков рейсов, в том числе и рейса евродепутата.

«Из-за неожиданной забастовки в аэропорту Брюсселя рейс был отменен», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, евродепутат вылетает в Россию с большим опозданием, что может повлиять на его график в Санкт-Петербурге.

Поводом для недовольства сотрудников бельгийской диспетчерской службы Skeyes стали условия ввода в эксплуатацию цифровой вышки в Намюре, которая с 2027 года должна централизовать управление из аэропортов Льежа и Шарлеруа.

Забастовка проводилась вчера с 15:00 по московскому времени и полностью парализовала воздушное сообщение в стране, приведя к отмене в общей сложности 200 рейсов, в том числе грузовых.

Руководство Skeyes объявило, что отложило обсуждение проекта вышки, чтобы «учесть опасения, высказанные некоторыми сотрудниками».

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