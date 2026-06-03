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Общество

Подростки от скуки сожгли двухэтажный дом в Удмуртии

В Удмуртии скучающие подростки сожгли частный дом
ГУ МВД России по Удмуртской Республике

Компания подростков пробралась в заброшенный дом в Удмуртии и устроила пожар от скуки. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в поселке Балезино, компания парней и девушек забралась в пустующее здание. Побродив по комнатам, большая часть ребят вышла на улицу, внутри остались двое — 17-летний и 14-летний юноши. Старший обследовал одну комнату, младший находился в соседней.

В какой-то момент от скуки и любопытства 14-летний подросток поджег матрас на диване. Сначала тот только тлел, но затем внезапно сильно разгорелся. Мальчик попытался потушить пламя обрывками покрывала, но не смог. Испугавшись последствий, подростки убежали. Пожарных вызвали очевидцы, пострадавших нет.

До этого в Вологодской области дети играли с огнем и сожгли целый дом. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб девятилетний сын хозяйки и его десятилетний приятель уже самостоятельно выскочили на улицу. Мать со старшим братом в это время находились в магазине. Пламя успело уничтожить всю внутреннюю отделку на площади 64 квадратных метра.

Ранее шестилетний мальчик поднес зажигалку к бензобаку и получил ожоги головы в Оренбурге.

 
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