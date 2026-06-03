В России хотят выяснить причины гендерных разрывов продолжительности жизни

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила профильным ведомствам проанализировать причины разрыва в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Поручение дано Минздраву, Минтруду, Минпросвещению, а также исполнительным органам. Его необходимо выполнить до 1 июля.

Речь идет о разрывах в ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) граждан в разных возрастных когортах (при рождении, до 15 лет, в 65 лет, в 80 лет). Среди факторов, оказывающих влияние на ОПЖ, — социальные, географические и другие.

Помимо этого, профильные ведомства должны до 1 августа проработать и предоставить предложения по сокращению перечисленных факторов.

До этого сообщалось, что средняя продолжительность жизни в России за последние 25 лет увеличилась на 7 лет в среднем по миру (с 66 лет до 74) и на 8 лет в России (с 65 лет до 74).

Ранее был назван орган, определяющий продолжительность жизни.