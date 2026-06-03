Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России хотят выяснить причины гендерных разрывов продолжительности жизни

Голикова поручила проверить причины гендерных разрывов продолжительности жизни
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила профильным ведомствам проанализировать причины разрыва в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Поручение дано Минздраву, Минтруду, Минпросвещению, а также исполнительным органам. Его необходимо выполнить до 1 июля.

Речь идет о разрывах в ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) граждан в разных возрастных когортах (при рождении, до 15 лет, в 65 лет, в 80 лет). Среди факторов, оказывающих влияние на ОПЖ, — социальные, географические и другие.

Помимо этого, профильные ведомства должны до 1 августа проработать и предоставить предложения по сокращению перечисленных факторов.

До этого сообщалось, что средняя продолжительность жизни в России за последние 25 лет увеличилась на 7 лет в среднем по миру (с 66 лет до 74) и на 8 лет в России (с 65 лет до 74).

Ранее был назван орган, определяющий продолжительность жизни.

 
Теперь вы знаете
Удар по автобусу, запрет на выезд для чиновников и выходной для родителей выпускников. Что нового к утру 3 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!