В России рассказали о росте средней продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни в России за последние 25 лет увеличилась на 7 лет в среднем по миру (с 66 лет до 74) и на 8 лет в России (с 65 лет до 74). Об этом говорится в докладе «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью», передает РИА Новости.

Эксперты отметили, что растущее долголетие связано с улучшением здоровья людей, у 50-летних оно сейчас лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте.

Это позволяет людям продолжать активную жизнь и быть включенными в рынок труда на более продолжительный срок, не выходя на пенсию», — заключили авторы доклада.

До этого биотех-предприниматель Алексей Стрыгин, сотрудничавший с кластером биомедицинских технологий фонда Сколково и МГУ заявил, что средняя продолжительность жизни человека в ближайшие 10-15 лет может вырасти до 90-100 лет при условии существенного увеличения финансирования исследований процессов старения и внимания к этой теме со стороны руководства ведущих стран мира.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал неизбежным повышение верхней границы возраста молодежи.

 
