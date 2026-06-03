Альпиниста-шерпу бросили на Эвересте из-за закрытия сезона восхождений

Альпинист-шерпа был брошен недалеко от лагеря III на Эвересте

Шерпа-альпинист был оставлен вблизи лагеря III, чуть ниже Южного перевала, на фоне завершения весеннего альпинистского сезона на Эвересте. Об этом сообщает The Tourism Times.

Шерпа по имени Дава из Окхалдхунги пропал без вести вечером 29 мая после того, как его польский клиент решил отказаться от восхождения на вершину из-за обморожения на Южном перевале.

Дава и его клиент решили спуститься немедленно. Польский альпинист двигался впереди, следуя за другими участниками экспедиции к лагерю II. В то время как остальные спускались, Дава остался один в районе лагеря III. Другой шерпа, управляющий компанией Himalayan Traverse Pvt. Ltd., организующей экспедицию, подтвердил, что Дава остался в зоне Желтой полосы, в то время как другие альпинисты успешно добрались до лагеря II 29 мая.

«Они ждали Даву до сегодняшнего дня, но он так и не появился», — сообщил он. Все альпинисты из лагеря II благополучно вернулись в базовый лагерь, некоторые воспользовались вертолетом, другие предпочли спуститься пешком.

«На сегодняшний день поисково-спасательные работы по поиску Давы не проводились, так как все лестницы, установленные вдоль ледопада, были убраны», — признал организатор экспедиции.

По данным администрации базового лагеря, 29 мая несколько альпинистов, включая участников группы Summit Climb и других, вступили в конфликт из-за вертолетных эвакуаций из лагеря II во время попытки восхождения на высочайшую вершину мира.

В этом сезоне было зарегистрировано более 1000 восхождений (рекорд), зафиксировано пять летальных случаев и множество нежелательных эвакуаций из высокогорного лагеря, сообщили представители администрации базового лагеря.

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