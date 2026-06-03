В Петербург прилетел полностью отечественный региональный турбовинтовой самолет

В Санкт-Петербург прибыл полностью отечественный региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Борт приземлился в городе на Неве в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Участники форума смогут увидеть самолет в аэропорту Пулково.

8 мая министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги в этом классе.

В начале апреля министр сообщил, что пассажирский самолет Ил-114-300 завершил летные испытания.

Ил-114-300 представляет модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114. В дальнейшем это судно заменит на внутренних рейсах устаревшие модели Ан-24 и зарубежные самолеты аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

Ранее глава Минпромторга рассказал, сколько нужно лет для создания самолета с нуля.