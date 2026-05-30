Жена хоккеиста Ковальчука установила уникальный рекорд на Эвересте

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. Об этом пишет издание RT в своем Telegram-канале.

Ковальчук стала одной из немногих женщин в мире, которым покорился этот уникальный рекорд, и первой, кто сумел достичь подобного в России. Она поднялась на высоту 8848,8 тысяч метров.

В своих соцсетях Ковальчук опубликовала фотографию после восхождения на Эверест и поблагодарила всех неравнодушных за поздравления.

Ковальчук — 42 года. За свою карьеру она побывала на всех 14 вершинах-восьмитысячниках, «семь вершин» и Южный полюс. Кроме того, ранее она уже поднималась без кислорода на гору Манаслу. Свой первый восьмитысячник — Эверест — она покорила 16 мая 2023 года.

Хоккеист Илья Ковальчук и его жена Николь (в девичестве Амбразайтис) в браке с 2007 года. Они воспитывают четверых детей. Сам Ковальчук — олимпийский чемпион в составе сборной России, трехкратный обладатель Кубка Гагарина и двукратный чемпион мира. 21 апреля 2026 года Ковальчук стал президентом хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс».

Ранее Ковальчуку заблокировали банковские счета из-за долга в 30 рублей.