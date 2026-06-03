В США расследуют появление таинственных жителей городской канализации

Полиция Нью-Йорка начала расследование загадочных обитателей городской канализации. На протяжении последних нескольких недель из люков стали появляться неизвестные личности, сообщает The Guardian.

Первая группа из семи человек была замечена около 23:00 на углу Макдональд-авеню и Колин-плейс. Эти незнакомцы исчезли под землей и вновь появились на поверхности лишь около двух часов ночи. Вторая ситуация произошла на Хейворд-стрит и Бедфорд-авеню: восемь человек спустились в люк примерно в час ночи и вышли на поверхность ближе к четырем утра, после чего уехали на автомобиле.

На место происшествия прибыли кинологи, пожарные и сотрудники департамента охраны окружающей среды. Осмотр показал, что городская инфраструктура не пострадала. Однако представители ведомства предупредили о смертельной опасности нахождения в канализации, где можно столкнуться с ядовитыми газами, обрушениями или внезапным затоплением.

Согласно одной из версий, полицейские предполагают, что «диггеры» спускаются в канализацию в поисках сокровищ.

«Я наблюдал за ними, и они смотрели на меня. Знаете, я почувствовал, что они замышляют что-то недоброе», — рассказал один из свидетелей этой странной ситуации.

Член городского совета призвала жителей немедленно сообщать о подобных инцидентах в полицию. Правоохранительные органы сейчас пытаются выяснить, связаны ли эти два ночных случая между собой и кто были эти загадочные личности.

Ранее российская студентка разработала «умный шкаф» для управления канализацией.