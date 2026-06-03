В России хотят запретить термин «разведенка с прицепом»

В Госдуме рассматривают штрафы за использование термина «разведенка с прицепом»

В Государственной Думе России обсуждается предложение о введении штрафов за использование уничижительного термина «разведенка с прицепом» (РСП). Об этом сообщает издание Mash.

Инициатором этой идеи является Валерия Рытвина, основательница «Совета блогеров», которая стремится защитить женщин, воспитывающих детей в одиночку, от оскорбительных выражений.

Данная инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек, что вызывает серьезные опасения.

Термин «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление слова «прицеп» в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение. Депутаты подчеркивают важность защиты прав граждан и недопущения оскорблений на основании их семейного положения.

Если данное предложение будет одобрено, штрафы могут налагаться за использование этого термина в социальных сетях, комментариях и блогах.

Ранее россиянам напомнили о наказании для родителей, ругающих матом своих детей.