Россиян предостерегли от опасных методов «лечения» акне

Лечение акне — это длительный и достаточно сложный процесс, которым должен заниматься врач. Самолечение в данном случае может обернуться серьезными последствиями, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Оксана Слободянюк.

Во-первых, по словам врача, вредным является частое умывание. Избыточное очищение лишает кожу естественного защитного барьера, что приводит к пересушиванию и увеличению выработки кожного себума, а в итоге — и к усугублению акне.

«Кроме того, не рекомендуется использовать агрессивные средства, такие как спиртовые лосьоны, дегтярное мыло или перекись водорода. Эти вещества могут сушить кожу, вызывать раздражение и даже ожоги», — добавила врач.

Также специалист предостерегла от выдавливания прыщей, комедонов. Это опасно, потому что может привести к распространению инфекции, образованию рубцов и поствоспалительной пигментации.

«Особенно опасно выдавливать прыщи в области носогубного треугольника, вплоть до летального исхода. Через носогубный треугольник — зону от крыльев носа до губ — проходят вены без клапанов, и кровь оттуда поступает напрямую в синус твердой мозговой оболочки головного мозга. Если в ранку попадет инфекция, то есть опасность, что она распространится по венам и артериям. Заражение может дойти до мозговых оболочек. Это грозит появлением тромбов в синусах и развитием менингита. В итоге человек может столкнуться с потерей слуха, эпилепсией или даже летальным исходом», — предупредила Слободянюк.

Кроме того, она отметила, что крайне неблагоприятным фактором является отказ от солнцезащитных средств, особенно при сопутствующем лечении акне наружными средствами, содержащими ретиноиды, бензоилпероксид, салициловую кислоту, азелаиновую кислоту, а также на фоне приема антибиотиков, контрацептивов и системных ретиноидов. Это может привести к фотоаллергической реакции, воспалению, ожогу и пигментации.

Использование сразу нескольких средств, компоненты которых вступают в конфликт друг с другом, по словам врача, могут вызывать раздражение, сухость и другие проблемы.

«Любые дополнительные косметологические и физиотерапевтические процедуры необходимо проводить после снижения обострения при правильной медикаментозной терапии. В противном случае происходит лишь временное улучшение, в дальнейшем возникает следующее обострение», — добавила врач-косметолог.

Также специалист обратила внимание, что механические пилинги и скрабы — это грубое воздействие на кожу, которое может только усугубить воспаление, особенно во время активной фазы акне.

«Тепловые процедуры, такие как паровые бани, сауны и горячие маски, усиливают активность сальных желез и приводят к увеличению выработки кожного сала. Это может вызвать усиление воспаления и ухудшить состояние кожи», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, во время лечения акне стоит отказаться от массажа лица, так как эта процедура стимулирует кровообращение и работу сальных желез, что при акне может привести к обострению воспалительного процесса.

«Стоит также добавить, что при акне ни в коем случае нельзя вводить в воспаленную кожу филлеры, так как это может привести к осложнениям, образованию гранулем и усилению воспалительных процессов», — добавила дерматовенеролог.

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