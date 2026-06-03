Врач объяснила, почему ходить в туалет после каждого приема пищи — не норма

Врач Мельникова: поход в туалет после каждого приема пищи может быть симптомом

Регулярное посещение туалета после каждого приема пищи может указывать на нарушения в работе ЖКТ и требовать консультации специалиста. Об этом «Газета.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

«Время продвижения пищи по ЖКТ в среднем составляет от 24 до 36 часов. За этот период пища проходит все отделы пищеварительной системы, обрабатывается ферментами и пищеварительными соками, из нее всасываются необходимые организму питательные вещества, а оставшиеся компоненты формируют каловые массы», — объяснила врач.

В норме при трехразовом питании частота дефекации может варьироваться от 1–2 раз в день до одного раза в 1–2 дня. Поэтому посещение туалета после каждого приема пищи нельзя считать типичным вариантом нормы, особенно если одновременно меняются консистенция стула, появляются боли в животе, вздутие, урчание или другие жалобы.

«Если дефекация происходит после каждого приема пищи постоянно, а не эпизодически, такой симптом не стоит оставлять без внимания. Необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину изменений в работе кишечника», — отметила специалист.

По словам Мельниковой, в первую очередь важно исключить воспалительные заболевания кишечника, такие как колиты и энтериты. Подобные симптомы также могут быть связаны с инфекционными заболеваниями, включая различные бактериальные кишечные инфекции и нарушения микрофлоры кишечника.

Кроме того, причиной учащенного стула могут быть паразитарные заболевания, например лямблиоз, аскаридоз, тениоз или энтеробиоз», — рассказала она.

Отдельное внимание специалист обратила на аутоиммунные заболевания кишечника. В некоторых случаях организм начинает воспринимать собственные ткани кишечника как чужеродные и запускает воспалительную реакцию. Так развиваются такие заболевания, как язвенный колит и болезнь Крона», — предупредила гастроэнтеролог.

«Кроме того, причиной учащенного стула могут быть структурные изменения кишечника — дивертикулярная болезнь, стриктуры, свищи и другие патологии, влияющие на прохождение кишечного содержимого», — отметила врач.

Нередко проблема связана с нарушением моторики кишечника. К таким состояниям относятся синдром раздраженного кишечника и функциональная диспепсия. Их развитию могут способствовать хронический стресс, длительное нервное напряжение и повышенные эмоциональные нагрузки.

Специалист добавила, что при обследовании также необходимо исключить полипы и опухолевые процессы кишечника, нарушение кровоснабжения кишечника, в частности ишемический колит, а также различные виды пищевой непереносимости, включая лактазную недостаточность и целиакию.

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