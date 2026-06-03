Россияне рассказали, что ценят в подарках больше всего

Большинству россиян нравится идея появления дня подарков без повода. Об этом стало известно согласно данным опроса среди пользователей социальной сети «Одноклассники».

Согласно исследованиям, 74% участников опроса положительно оценили идею появления специального дня, который напоминал бы людям о важности проявления заботы и внимания не только в праздничные даты, но и в повседневной жизни.

48% россиян считают, что в подарке главное внимание и забота. 89% россиян согласны, что цена подарка не влияет на его качество. С этим утверждением готовы поспорить 3% респондентов, которым цена и эстетика оказались важны.

Наиболее ценными респонденты считают небольшие, но тщательно подобранные подарки — такой вариант выбрали 43% опрошенных. Еще 23% предпочитают совместное времяпрепровождение, помощь и заботу вместо материальных презентов, а 16% особенно ценят подарки, сделанные своими руками.

Исследование также показало, что более половины россиян (54%) регулярно дарят близким небольшие знаки внимания без повода. Чаще всего подарки получают друзья (37%), родственники (15%) и дети (15%).

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