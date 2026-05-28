Медведь прокусил голову мужчине в лесу Архангельской области

Врачи городской больницы Котласа спасают мужчину, который выжил после нападения медведя, пострадавший в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в лесу недалеко от Устюга. По словам пострадавшего, на него напал медведь. Мужчину с рваной раной головы экстренно доставили в больницу. Медики провели ему срочную операцию.

Жизни пациента сейчас ничего не угрожает, он находится в отделении реанимации под наблюдением медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Томской области мужчина не выжил после нападения медведя. 52-летний житель Тегульдетского района отправился в лес на охоту 27 мая. Его близкие забили тревогу, когда охотник перестал выходить на связь и обратились в полицию. Мужчину без признаков жизни нашли в лесном массиве. Проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Карелии молодая пара часами пряталась на дереве от медведя.