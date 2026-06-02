Пожилая калининградка лишилась почти 10 млн рублей, пообщавшись с мошенниками

В Калининграде 73-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, пообщавшись с аферистами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло в период с 20 по 26 мая. С пожилой горожанкой в мессенджере связались неизвестные, которые представлялись ей якобы сотрудниками Росфинмониторинга, Центробанка и силовых ведомств.

Злоумышленники убедили пенсионерку, что ее накопления необходимо срочно «задекларировать» и перевести на «безопасный счет». В обратном случае она якобы рисковала их потерять.

Пожилая женщина поверила преступникам и последовала их инструкциям. Все свои сбережения она отправила на неустановленные счета., ущерб составил 9,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

